Новые кадры прощания Джикии со «Спартаком»: круг почета и качание на руках

На «Лукойл Арене» продолжили чествовать Георгия Джикию и после окончания матча «Спартак» – «Рубин» (3:1).
30-летний футболист совершил круг почета по стадиону под овации болельщиков.
Также партнеры по команде качали Джикию на руках вместе с Виктором Мозесом. Оба игрока покидают клуб в качестве свободных агентов.
Во время игры одноклубники обняли Джикию перед заменой. В то же время болельщики скандировали его фамилию, аплодировали и кричали «Капитан».
- Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.