Новые кадры прощания Джикии со «Спартаком»: круг почета и качание на руках

На «Лукойл Арене» продолжили чествовать Георгия Джикию и после окончания матча «Спартак» – «Рубин» (3:1).

30-летний футболист совершил круг почета по стадиону под овации болельщиков.

Также партнеры по команде качали Джикию на руках вместе с Виктором Мозесом. Оба игрока покидают клуб в качестве свободных агентов.

Во время игры одноклубники обняли Джикию перед заменой. В то же время болельщики скандировали его фамилию, аплодировали и кричали «Капитан».