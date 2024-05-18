Глава «Динамо» прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвел итоги выигранного матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

– По игре нет смысла говорить. Мы выиграли при аншлаге, огромных ожиданиях. Мы сделали то, что от нас ждали.

Дальше остался один шаг. Чувствуется, что команда всe прекрасно понимает.

– Будет ли общий просмотр матча «Зенита»?

– Это всe индивидуально.