Глава «Динамо» прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвел итоги выигранного матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
– По игре нет смысла говорить. Мы выиграли при аншлаге, огромных ожиданиях. Мы сделали то, что от нас ждали.
Дальше остался один шаг. Чувствуется, что команда всe прекрасно понимает.
– Будет ли общий просмотр матча «Зенита»?
– Это всe индивидуально.
- «Динамо» разгромило «Крылья» со счетом 4:1.
- Для чемпионства команде достаточно не проиграть «Краснодару» через неделю.
- Москвичи могут выиграть РПЛ досрочно, если завтра «Зенит» не победит «Ахмат» в Грозном.