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    • Глава «Динамо» прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

    Глава «Динамо» прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвел итоги выигранного матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    – По игре нет смысла говорить. Мы выиграли при аншлаге, огромных ожиданиях. Мы сделали то, что от нас ждали.

    Дальше остался один шаг. Чувствуется, что команда всe прекрасно понимает.

    – Будет ли общий просмотр матча «Зенита»?

    – Это всe индивидуально.

    • «Динамо» разгромило «Крылья» со счетом 4:1.
    • Для чемпионства команде достаточно не проиграть «Краснодару» через неделю.
    • Москвичи могут выиграть РПЛ досрочно, если завтра «Зенит» не победит «Ахмат» в Грозном.

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    Источник: «Матч ТВ»

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