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    Почеттино ожидал увольнения из «Челси» в феврале

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что 3,5 месяца назад всерьез думал об отставке.

    По словам аргентинца, он ожидал увольнения после домашнего поражения от «Вулверхэмптона» (2:4) 4 февраля.

    – Думали ли вы на каком-либо этапе сезона, что вас уволят?

    – Честно? После игры с «Вулверхэмптоном». Помните, что произошло после нее?

    Я не думал: «Теперь нас уволят» – но это был тяжелый момент. В такой момент ты, как тренер и сотрудник, ощущаешь одиночество.

    Ты чувствуешь, будто все смотрят на тебя и видят того, кто в чем-то виноват, а ты не понимаешь, что происходит. После той игры мы были одни на протяжении двух часов. Пять членов тренерского штаба в очень маленьком помещении. Нам было грустно.

    Ситуация была несправедливой, мы такого не заслуживали, но результат поставил нас в очень тяжелое положение. Проблема же была в обстоятельствах.

    • Почеттино в «Челси» с лета 2023 года.
    • Команда идет на 6-м месте в таблице АПЛ за тур до конца сезона.

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    Источник: Daily Mail

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