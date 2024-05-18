Почеттино ожидал увольнения из «Челси» в феврале

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что 3,5 месяца назад всерьез думал об отставке.

По словам аргентинца, он ожидал увольнения после домашнего поражения от «Вулверхэмптона» (2:4) 4 февраля.

– Думали ли вы на каком-либо этапе сезона, что вас уволят?

– Честно? После игры с «Вулверхэмптоном». Помните, что произошло после нее?

Я не думал: «Теперь нас уволят» – но это был тяжелый момент. В такой момент ты, как тренер и сотрудник, ощущаешь одиночество.

Ты чувствуешь, будто все смотрят на тебя и видят того, кто в чем-то виноват, а ты не понимаешь, что происходит. После той игры мы были одни на протяжении двух часов. Пять членов тренерского штаба в очень маленьком помещении. Нам было грустно.

Ситуация была несправедливой, мы такого не заслуживали, но результат поставил нас в очень тяжелое положение. Проблема же была в обстоятельствах.