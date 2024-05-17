Андрей Мостовой объяснил спад «Зенита» в конце сезона

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о результатах в последних матчах.

В последних 8 встречах у «Зенита» 1 победа в основное время.

Команда продолжает претендовать на чемпионство.

«Главная причина смазанной концовки РПЛ? Я думаю, что расслабились после победы над «Краснодаром», подумали, что все уже, дело в кармане. Когда расслабляешься на долгую дистанцию, потом собраться не так легко.

Конечно, нам нужно что-то решать с голами, потому что их нет. Это большая проблема.

Мы всегда отличались результативностью, я смотрел таблицу прошлого сезона, разница пропущенных и забитых мячей была огромной, по очкам тоже», – сказал Мостовой.