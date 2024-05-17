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    Андрей Мостовой объяснил спад «Зенита» в конце сезона

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о результатах в последних матчах.

    • В последних 8 встречах у «Зенита» 1 победа в основное время.
    • Команда продолжает претендовать на чемпионство.

    «Главная причина смазанной концовки РПЛ? Я думаю, что расслабились после победы над «Краснодаром», подумали, что все уже, дело в кармане. Когда расслабляешься на долгую дистанцию, потом собраться не так легко.

    Конечно, нам нужно что-то решать с голами, потому что их нет. Это большая проблема.

    Мы всегда отличались результативностью, я смотрел таблицу прошлого сезона, разница пропущенных и забитых мячей была огромной, по очкам тоже», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов АПЛ.

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    Источник: ТАСС

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