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    Стало известно, почему Акинфеев стал запасным в ЦСКА

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин объяснил пропуск последних матчей голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

    • Вратарь был в запасе в 2 последних встречах.

    «Ребят, я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Ну, травма у человека. Просто травма. Не совсем понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», – сказал Шнякин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • У 38-летнего вратаря летом истекает контракт.
    • В этом сезоне у Акинфеева 25 матчей, 32 пропущенных мяча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1715952670
    Брехня. Если у человека травма, его в запас не выставляют.
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    Romeo 123
    1715953687
    Пенсия, и ничего больше
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    R_a_i_n
    1715956058
    Привозы, привозы, привозы...
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