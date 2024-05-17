Стало известно, почему Акинфеев стал запасным в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин объяснил пропуск последних матчей голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

Вратарь был в запасе в 2 последних встречах.

«Ребят, я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Ну, травма у человека. Просто травма. Не совсем понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», – сказал Шнякин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».