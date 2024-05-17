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    • Хави высказался о взаимоотношениях с руководством «Барселоны»

    Хави высказался о взаимоотношениях с руководством «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свои предыдущие критические высказывания о финансовом положении клуба. По данным COPE, президент «блауграны» Жоан Лапорта после них разочаровался в специалисте.

    «Руководители ничего мне не сказали. Наши отношения не изменились, все нормально. Я сказал то, что думаю на самом деле. Мы боремся за все трофеи, я полон амбиций и энтузиазма, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется.

    Я абсолютно уверен, что буду тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Я полон надежд, и для меня по-прежнему большая честь работать в этом клубе. У меня есть амбиции выигрывать титулы, но ситуация не лучшая, однако мы работаем, чтобы ее исправить.

    Я спокоен и полон энтузиазма – именно это я донес президенту и спортивному директору Деку. Мы уже планируем с ними следующий сезон», – сказал Хави.

    • Хави возглавляет команду с ноября 2021 года.
    • 28 января он сообщил, что покинет пост главного тренера по окончании сезона.
    • 25 апреля Жоан Лапорта объявил на пресс-конференции, что Хави останется на посту главного тренера команды.

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    Источник: Marca

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