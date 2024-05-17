Хави высказался о взаимоотношениях с руководством «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свои предыдущие критические высказывания о финансовом положении клуба. По данным COPE, президент «блауграны» Жоан Лапорта после них разочаровался в специалисте.

«Руководители ничего мне не сказали. Наши отношения не изменились, все нормально. Я сказал то, что думаю на самом деле. Мы боремся за все трофеи, я полон амбиций и энтузиазма, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется.

Я абсолютно уверен, что буду тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Я полон надежд, и для меня по-прежнему большая честь работать в этом клубе. У меня есть амбиции выигрывать титулы, но ситуация не лучшая, однако мы работаем, чтобы ее исправить.

Я спокоен и полон энтузиазма – именно это я донес президенту и спортивному директору Деку. Мы уже планируем с ними следующий сезон», – сказал Хави.