Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes, в топ-10 – 5 футболистов

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.
Первое место в рейтинге занял нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, заработавший в этом году 260 миллионов долларов.
В топ-10 попали сразу пять футболистов. Помимо португальца, это Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и Карим Бензема.
- Криштиану Роналду (футбол, «Аль-Наср») – 260 (200 зарплата + 60 рекламные контракты) млн долларов;
- Джон Рам (гольф) – 218 (198+20) млн долларов;
- Лионель Месси (футбол, «Интер Майами») – 135 (65+70) млн долларов;
- Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 128,2 (48,2+80) млн долларов;
- Яннис Адетокумбо (баскетбол, «Милуоки») – 111 (46+65) млн долларов;
- Килиан Мбаппе (футбол, «ПСЖ») – 110 (90+20) млн долларов;
- Неймар (футбол, «Аль-Хиляль») – 108 (80+28) млн долларов;
- Карим Бензема (футбол, «Аль-Иттихад») – 106 (100+6 млн долларов);
- Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 102 (52+50 млн долларов);
- Ламар Джексон (американский футбол, «Балтимор») – 100,5 (98,5+2) млн долларов.