Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes, в топ-10 – 5 футболистов

    Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes, в топ-10 – 5 футболистов

    Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.

    Первое место в рейтинге занял нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, заработавший в этом году 260 миллионов долларов.

    В топ-10 попали сразу пять футболистов. Помимо португальца, это Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и Карим Бензема.

    1. Криштиану Роналду (футбол, «Аль-Наср») – 260 (200 зарплата + 60 рекламные контракты) млн долларов;
    2. Джон Рам (гольф) – 218 (198+20) млн долларов;
    3. Лионель Месси (футбол, «Интер Майами») – 135 (65+70) млн долларов;
    4. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 128,2 (48,2+80) млн долларов;
    5. Яннис Адетокумбо (баскетбол, «Милуоки») – 111 (46+65) млн долларов;
    6. Килиан Мбаппе (футбол, «ПСЖ») – 110 (90+20) млн долларов;
    7. Неймар (футбол, «Аль-Хиляль») – 108 (80+28) млн долларов;
    8. Карим Бензема (футбол, «Аль-Иттихад») – 106 (100+6 млн долларов);
    9. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 102 (52+50 млн долларов);
    10. Ламар Джексон (американский футбол, «Балтимор») – 100,5 (98,5+2) млн долларов.

    Новости по теме
    Роналду требует у «Аль-Насра» купить Бруну Фернандеша 4
    «Аль-Наср» хочет продлить контракт с 39-летним Роналду
    Роналду отреагировал на победу над «Аль-Охдудом»
    Источник: Forbes

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+