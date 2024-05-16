Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes, в топ-10 – 5 футболистов

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, заработавший в этом году 260 миллионов долларов.

В топ-10 попали сразу пять футболистов. Помимо португальца, это Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и Карим Бензема.