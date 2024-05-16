«Арсенал» оставил только один элемент логотипа на домашней форме сезона-2024/25

«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2024/25. Впервые с сезона-1989/90 на месте логотипа клуба изображена только пушка.
«Домашняя форма создана для того, чтобы обеспечить нашим игрокам уверенность в игре под давлением. Эта легкая майка изготовлена по последним технологиям adidas и создана в тесном сотрудничестве с мужской и женской командами «Арсенала», – говорится в сообщении.
- «Арсенал» занимает 2-е место в текущем сезоне АПЛ и 86 очками после 37 встреч. За тур до окончания чемпионата Англии «канониры» уступают «Манчестер Сити» 2 очка.
- 19 мая «Арсенал» играет дома с «Эвертоном», а «горожане» принимают «Вест Хэм».