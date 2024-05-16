Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Дзюба может сыграть с «Факелом»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к матчу 29-го тура чемпионата России против «Факела».

    По данным «Спорт-Экспресса», 35-летний футболист заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий. В тот же день у форварда железнодорожников поднялась температура. По причине болезни игрок пропустил матч с «Оренбургом».

    • В текущем сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
    • Контракт форварда с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2024 года.
    • Матч «Локомотив»«Факел» состоится 18 мая в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 16:30 мск.

    Новости по теме
    Представитель Дзюбы ответил на вопрос о возможном отъезде форварда в Китай 1
    Дзюба и еще три игрока летом покинут «Локомотив» 2
    Дзюба выложил фото с Овечкиным: «Пузико и деревяшка» 10
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    O-kolesov
    1715843059
    Дзюба в Локомотиве как фрилансер, хочу играю - хочу нет.
    Ответить
    Алексей З
    1715844837
    В заявке 25 человек и все могут сыграть с Факелом.
    Ответить
    Cleaner
    1715845985
    Да НЕ ВЫПУСТИТ Локомотив Дзюбу. А вдруг Дзюба две голевые отдаст или сам забьёт? Тогда автоматически продлится его контракт с Локомотивом, а этого руководство Локо допустить НЕ ХОЧЕТ!
    Ответить
    ...уефан
    1715846846
    ...да хоть с фонариком в руке, по барабану...
    Ответить
    odoon
    1715848372
    Дзюба со своим факелом пусть поиграет, а в футбол играть пора заканчивать, к другу в отпуск в Китай, и на пенсию
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+