Дзюба может сыграть с «Факелом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к матчу 29-го тура чемпионата России против «Факела».

По данным «Спорт-Экспресса», 35-летний футболист заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий. В тот же день у форварда железнодорожников поднялась температура. По причине болезни игрок пропустил матч с «Оренбургом».