Дзюба может сыграть с «Факелом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к матчу 29-го тура чемпионата России против «Факела».
По данным «Спорт-Экспресса», 35-летний футболист заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий. В тот же день у форварда железнодорожников поднялась температура. По причине болезни игрок пропустил матч с «Оренбургом».
- В текущем сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
- Контракт форварда с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Матч «Локомотив» – «Факел» состоится 18 мая в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 16:30 мск.