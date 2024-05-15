Суд наказал экс-бухгалтеров «Динамо» за хищение из клуба 27 миллионов рублей

Бывшие руководители финансовой службы «Динамо» получили тюремные сроки. Они похищали деньги из клуба.

«Экс-руководителей финансовой службы «Динамо» приговорили к трем годам тюрьмы за хищение 27 миллионов рублей. По версии следствия, они воровали деньги из кассы клуба под видом выдачи зарплат футболистам.

Глава финансовой службы «Динамо» и еe заместительница в 2017-2018 годах выписывали поддельные расходные ордеры на снятие наличных из кассы клуба. Деньги выводились под предлогом выдачи зарплат и социальных выплат игрокам команды Алексею Ионову, Кириллу Панченко, Сергею Терехову и Сергею Нарубину.

Следствие считает, что после этого неизвестные соучастники двух женщин подписывали поддельные ордеры от имени исполнительных директоров «Динамо» Евгения Кречетова и Алексея Смертина. С помощью такой схемы подозреваемым якобы удалось похитить из кассы клуба 27 049 300 рублей.

В свою очередь, экс-глава финансовой службы «Динамо» утверждает, что никаких денег она не брала, а выдачей наличных в те годы в клубе занимался только гендиректор Евгений Муравьeв (он ушел из «Динамо» в 2018 году). Зарплаты футболистам всегда поступали на их банковские карты, а снять наличку без ведома Муравьeва было просто невозможно.

Суд приговорил двух женщин к трем годам тюрьмы, однако сейчас они пробуют обжаловать приговор», – написал источник.