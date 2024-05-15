Зобнин прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча с «Балтикой».

Московская команда уступила в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 0:1 и вылетела из турнира.

– Мы виноваты полностью. Пропустили быстрый гол. У нас было достаточно времени, чтобы вернуться в игру. К сожалению, не удалось. Как так получилось, что не забили? Я не знаю, тяжелый вопрос.

– Сезон окончен?

– У нас еще есть две игры. Надо играть. Но действительно хотелось бороться за кубок. Но так получилось. Мы не забили много моментов, такое бывает, к сожалению. Мяч не шел в ворота. Все мы хотели победить, все расстроены.