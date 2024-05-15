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    • Зобнин прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики»

    Зобнин прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча с «Балтикой».

    Московская команда уступила в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 0:1 и вылетела из турнира.

    – Мы виноваты полностью. Пропустили быстрый гол. У нас было достаточно времени, чтобы вернуться в игру. К сожалению, не удалось. Как так получилось, что не забили? Я не знаю, тяжелый вопрос.

    – Сезон окончен?

    – У нас еще есть две игры. Надо играть. Но действительно хотелось бороться за кубок. Но так получилось. Мы не забили много моментов, такое бывает, к сожалению. Мяч не шел в ворота. Все мы хотели победить, все расстроены.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    ivany4
    1715755730
    Для того, что бы воплотить в жизнь ваше желание забить гол и продолжить борьбу в кубке, рядом с вами должен быть тренер, а не пастух. У вас было 85 минут, что бы отыграться и выиграть. Но "тренер" стоял в величайшем спокойствии у бровки, и ждал когда случится чудо. Хотя рядом, на лавочке, сидело еще приблизительно пол-состава, с потенциалом выше некоторых игроков на поле. Балтике такое и не снилось.)))
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    andr45
    1715755864
    Рома, настоящие футболисты занимаются ФУТБОЛОМ, а не судебными тяжбами строительными фирмами, и не арендой люксовых автомобилей в Саудовской Аравии и/или другими видами бизнеса) Как в очередной раз показал матч, в футбол играют мужчины с характером, а не мягкотелые ШЕСТЕРКИ Джикии, к коим и ты, серенькая бездарь принадлежишь. И жизнь еще показала, что интриганы в своем деле ничего не добиваются) Если бы не легионеры, то Ваш максимум пятое-шестое место в Пердиве)
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    SLADE2019
    1715758244
    Просто не всю жизнь коту масленица. Один раз в год дурака положил и думает жизнь удалась? К сожалению, все не так. Вылет, самое печальное, был прогнозируемым. Никакой сенсации в проигрыше Спартака нет - все это результат бестолковщины в руководстве, неумении заниматься спортивным бизнесом. Как результат, состав не для трофеев. Зобнина, лично я среди первых старался бы куда-нибудь пристроить.
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    Алексей-Ул-google
    1715758319
    Сливу гнать и все просто.
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