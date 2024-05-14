Мостовой объяснил безголевую серию «Краснодара»

Александр Мостовой считает, что апрельско-майская сухая серия «Краснодара» напрямую связана с отставкой Владимира Ивича двухмесячной давности.
Южане не смогли забить в трех матчах РПЛ подряд – «Крыльям Советов» (0:0), «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1).
«В этом сезоне самые большие шансы на чемпионство были у «Краснодара». Они лидировали весь сезон, очень хорошо смотрелись осенью. И даже отрывались от конкурентов на солидное количество очков.
Но какие-то внутренние дела в клубе сбили команду с пути. Ивич вел «быков» к чемпионству, а потом его неожиданно убрали.
Из-за увольнения Ивича от «Краснодара» отвернулась футбольная удача, поэтому мяч в ворота никак не идет в последних матчах», – сказал Мостовой.
- «Краснодар» в середине марта уволил Владимира Ивича и назначил Мурада Мусаева.
- При новом тренере команда одержал 3 победы в РПЛ при 2 ничьих и 3 поражениях.
- Южане ушли на зимнюю паузу лидерами чемпионата, а сейчас занимают только 3-е место в таблице.