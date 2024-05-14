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    Мостовой объяснил безголевую серию «Краснодара»

    Александр Мостовой считает, что апрельско-майская сухая серия «Краснодара» напрямую связана с отставкой Владимира Ивича двухмесячной давности.

    Южане не смогли забить в трех матчах РПЛ подряд – «Крыльям Советов» (0:0), «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1).

    «В этом сезоне самые большие шансы на чемпионство были у «Краснодара». Они лидировали весь сезон, очень хорошо смотрелись осенью. И даже отрывались от конкурентов на солидное количество очков.

    Но какие-то внутренние дела в клубе сбили команду с пути. Ивич вел «быков» к чемпионству, а потом его неожиданно убрали.

    Из-за увольнения Ивича от «Краснодара» отвернулась футбольная удача, поэтому мяч в ворота никак не идет в последних матчах», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» в середине марта уволил Владимира Ивича и назначил Мурада Мусаева.
    • При новом тренере команда одержал 3 победы в РПЛ при 2 ничьих и 3 поражениях.
    • Южане ушли на зимнюю паузу лидерами чемпионата, а сейчас занимают только 3-е место в таблице.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.05.2024 21:35
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