Мостовой объяснил безголевую серию «Краснодара»

Александр Мостовой считает, что апрельско-майская сухая серия «Краснодара» напрямую связана с отставкой Владимира Ивича двухмесячной давности.

Южане не смогли забить в трех матчах РПЛ подряд – «Крыльям Советов» (0:0), «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1).

«В этом сезоне самые большие шансы на чемпионство были у «Краснодара». Они лидировали весь сезон, очень хорошо смотрелись осенью. И даже отрывались от конкурентов на солидное количество очков.

Но какие-то внутренние дела в клубе сбили команду с пути. Ивич вел «быков» к чемпионству, а потом его неожиданно убрали.

Из-за увольнения Ивича от «Краснодара» отвернулась футбольная удача, поэтому мяч в ворота никак не идет в последних матчах», – сказал Мостовой.