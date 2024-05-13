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    • «Барселона» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 35 тура Примеры, 13 мая

    «Барселона» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 35 тура Примеры, 13 мая

    В понедельник, 13 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Реал Сосьедад». Матч пройдет в Барселоне, начало – в 22:00 (мск).

    «Барселона»

    Команда Хави набрала 73 очка и занимает 3-е место в Примере. «Барселона» добыла 22 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 70:43.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» набрал 54 очка и находится на 6-м месте. Подопечные Иманоля Альгуасиля добыли 14 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 48:35.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 04.11.23 «Реал Сосьедад» – «Барселона» – 0:1;
    • 20.05.23 «Барселона» – «Реал Сосьедад» – 1:2;
    • 21.08.22 «Реал Сосьедад» – «Барселона» – 1:4;
    • 21.04.22 «Реал Сосьедад» – «Барселона» – 0:1;
    • 15.08.21 «Барселона» – «Реал Сосьедад» – 4:2.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Реал Сосьедад»

    «Барселона» борется с «Жироной» за 2-е место, «Реал Сосьедад» – за попадание в Лигу Европы. Гости наверняка сыграют осторожно и постараются засушить игру. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.95.

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    Источник: «Бомбардир»

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