Олусегун объяснил поражение «Краснодара» от «Спартака»

Игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал последние матчи команды.

Накануне «Краснодар» проиграл в 28-м туре РПЛ «Спартаку» (0:1).

У «Краснодара» 3 подряд матча без забитых голов.

Команда продолжает претендовать на чемпионство.

– Кажется, что у «Краснодара» пока нет чемпионского характера.

– В каждой игре у нас есть цель победить, мы знаем, как играть. Но, к сожалению, в последнее время у нас случаются недостаточно удачные матчи. Но надеемся, что в следующих играх мы поборемся. Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера.