В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Ланс». Игра состоится в Ренне, начало – в 22:00 (мск).

«Ренн»

Команда Жюльена Стефана набрала 45 очков и занимает 8-е место в Лиге 1. «Ренн» добыл 12 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 51:43.

«Ланс»

«Ланс» набрал 49 очков и располагается на 6-м месте в таблице. Подопечные Франка Эза добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 42:34.

Отставание от 5-го места, дающего право играть в Лиге Европы, составляет 5 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Ренн» – «Ланс»

Команды борются за попадание в еврокубки. «Ланс» занимает место в зоне Лиги конференций, «Ренну» для сохранения шансов попасть в турнир обязательно нужно побеждать. Гости умело засушат игру, прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.95.