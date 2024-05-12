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    «Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 33 тура Лиги 1, 12 мая

    В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Ланс». Игра состоится в Ренне, начало – в 22:00 (мск).

    «Ренн»

    Команда Жюльена Стефана набрала 45 очков и занимает 8-е место в Лиге 1. «Ренн» добыл 12 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 51:43.

    «Ланс»

    «Ланс» набрал 49 очков и располагается на 6-м месте в таблице. Подопечные Франка Эза добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 42:34.

    Отставание от 5-го места, дающего право играть в Лиге Европы, составляет 5 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 20.08.23 «Ланс» – «Ренн» – 1:1;
    • 01.04.23 «Ренн» – «Ланс» – 0:1;
    • 27.08.22 «Ланс» – «Ренн» – 2:1;
    • 08.01.22 «Ланс» – «Ренн» – 1:0;
    • 08.08.21 «Ренн» – «Ланс» – 1:1.

    Прогноз на матч «Ренн» – «Ланс»

    Команды борются за попадание в еврокубки. «Ланс» занимает место в зоне Лиги конференций, «Ренну» для сохранения шансов попасть в турнир обязательно нужно побеждать. Гости умело засушат игру, прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.95.

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    Источник: «Бомбардир»

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