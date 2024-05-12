В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Ланс». Игра состоится в Ренне, начало – в 22:00 (мск).
«Ренн»
Команда Жюльена Стефана набрала 45 очков и занимает 8-е место в Лиге 1. «Ренн» добыл 12 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 51:43.
«Ланс»
«Ланс» набрал 49 очков и располагается на 6-м месте в таблице. Подопечные Франка Эза добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 42:34.
Отставание от 5-го места, дающего право играть в Лиге Европы, составляет 5 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 20.08.23 «Ланс» – «Ренн» – 1:1;
- 01.04.23 «Ренн» – «Ланс» – 0:1;
- 27.08.22 «Ланс» – «Ренн» – 2:1;
- 08.01.22 «Ланс» – «Ренн» – 1:0;
- 08.08.21 «Ренн» – «Ланс» – 1:1.
Прогноз на матч «Ренн» – «Ланс»
Команды борются за попадание в еврокубки. «Ланс» занимает место в зоне Лиги конференций, «Ренну» для сохранения шансов попасть в турнир обязательно нужно побеждать. Гости умело засушат игру, прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.95.