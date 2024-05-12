В воскресенье, 12 мая, в 17:00 по московскому времени, «Ленинградец» на своем поле сыграет с подмосковными «Химками». Игра состоится в 32 туре российской Первой лиги.

Команда Максима Астафьева занимает 15 место в турнирной таблице. Коллектив провел 30 матчей, в которых выиграл семь матчей, в девяти поединках сыграл вничью и проиграл 14 встреч. Команда забила 21 гол и пропустила 36 мячей. В активе «Ленинградца» 30 очков – команда на балл обгоняет коллективы из зоны вылета.

У подмосковных «Химок» более радужные перспективы – команда Андрея Талалаева на всех парах идет в РПЛ. «Химки» провели 31 матч, выиграли 17 встреч, в шести поединках сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Подмосковный клуб забил 50 голов и пропустил 37 мячей. В активе коллектива 57 баллов.

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Химки»

История противостояния команд насчитывает один матч, в котором футболисты «Химок» переиграли «Ленинградец» со счетом 2:1. В предстоящей встрече фаворит игры – подмосковные «Химки». Сделаем ставку на победу команды Андрея Талаева (1.83).