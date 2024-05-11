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    • «Фулхэм» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 37 тура английской Премьер-лиги, 11 мая

    «Фулхэм» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 37 тура английской Премьер-лиги, 11 мая

    В субботу, 11 мая, «Фулхэм» дома сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится в 37 туре АПЛ и начнется в 14:30 по московскому времени.

    «Фулхэм»

    Лондонцы идут на 13 месте с 44 очками. Команда выиграла 12 встреч, в восьми играх сыграла вничью и потерпела 16 поражений. «Фулхэм» забил 51 гол и пропустил 55 мячей.

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице с 82 очками. Команда выиграла 25 матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. Коллектив наколотил 87 мячей и пропустил 33 гола. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет один балл.

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Манчестер Сити»

    Три очные встречи команд закончились следующими результатами:

    • 02.09.23 «Ман Сити» – «Фулхэм» 5:1;
    • 30.04.23 «Фулхэм» – «Ман Сити» 1:2;
    • 05.11.22 «Ман Сити» – «Фулхэм» 2:1.

    В предстоящем матче поставим на «Манчестер Сити». Гости – явный фаворит поединка (1.24).

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    Источник: «Бомбардир»

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