В субботу, 11 мая, «Фулхэм» дома сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится в 37 туре АПЛ и начнется в 14:30 по московскому времени.
«Фулхэм»
Лондонцы идут на 13 месте с 44 очками. Команда выиграла 12 встреч, в восьми играх сыграла вничью и потерпела 16 поражений. «Фулхэм» забил 51 гол и пропустил 55 мячей.
«Манчестер Сити»
Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице с 82 очками. Команда выиграла 25 матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. Коллектив наколотил 87 мячей и пропустил 33 гола. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет один балл.
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Манчестер Сити»
Три очные встречи команд закончились следующими результатами:
- 02.09.23 «Ман Сити» – «Фулхэм» 5:1;
- 30.04.23 «Фулхэм» – «Ман Сити» 1:2;
- 05.11.22 «Ман Сити» – «Фулхэм» 2:1.
В предстоящем матче поставим на «Манчестер Сити». Гости – явный фаворит поединка (1.24).