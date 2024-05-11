В субботу, 11 мая, «Фулхэм» дома сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится в 37 туре АПЛ и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Фулхэм»

Лондонцы идут на 13 месте с 44 очками. Команда выиграла 12 встреч, в восьми играх сыграла вничью и потерпела 16 поражений. «Фулхэм» забил 51 гол и пропустил 55 мячей.

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице с 82 очками. Команда выиграла 25 матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. Коллектив наколотил 87 мячей и пропустил 33 гола. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет один балл.

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Манчестер Сити»

Три очные встречи команд закончились следующими результатами:

02.09.23 «Ман Сити» – «Фулхэм» 5:1;

30.04.23 «Фулхэм» – «Ман Сити» 1:2;

05.11.22 «Ман Сити» – «Фулхэм» 2:1.

В предстоящем матче поставим на «Манчестер Сити». Гости – явный фаворит поединка (1.24).