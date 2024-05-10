Соболев описал влияние Джикии на «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил важность Георгия Джикии для команды.
– Георгий Джикия недавно сыграл с «Зенитом», а потом получил травму и снова оказался вне поля.
– Георгий в любом случае наш вожак, который всех мотивирует. Настоящий капитан, который поможет в любой ситуации. Даже если не выходит на поле.
Бывает, что оказываюсь рядом с ним на скамейке запасных и поражаюсь, насколько эмоционально он переживает и подсказывает.
Многие в этом сезоне надевали капитанскую повязку, в том числе я. Но Джикия – капитан номер один.
- Контракт защитника со «Спартаком» истекает летом.
- В этом сезоне он поучаствовал только в 11 матчах (753 минуты).
- Джикия в клубе с 2017 года.
Разыгрываем виниловые фигурки Клоппа и Гвардиолы в нашем телеграм-канале – успейте забрать великих тренеров себе!