Соболев описал влияние Джикии на «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил важность Георгия Джикии для команды.

– Георгий Джикия недавно сыграл с «Зенитом», а потом получил травму и снова оказался вне поля.

– Георгий в любом случае наш вожак, который всех мотивирует. Настоящий капитан, который поможет в любой ситуации. Даже если не выходит на поле.

Бывает, что оказываюсь рядом с ним на скамейке запасных и поражаюсь, насколько эмоционально он переживает и подсказывает.

Многие в этом сезоне надевали капитанскую повязку, в том числе я. Но Джикия – капитан номер один.

Контракт защитника со «Спартаком» истекает летом.

В этом сезоне он поучаствовал только в 11 матчах (753 минуты).

Джикия в клубе с 2017 года.

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