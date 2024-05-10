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    Соболев описал влияние Джикии на «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил важность Георгия Джикии для команды.

    Георгий Джикия недавно сыграл с «Зенитом», а потом получил травму и снова оказался вне поля.

    – Георгий в любом случае наш вожак, который всех мотивирует. Настоящий капитан, который поможет в любой ситуации. Даже если не выходит на поле.

    Бывает, что оказываюсь рядом с ним на скамейке запасных и поражаюсь, насколько эмоционально он переживает и подсказывает.

    Многие в этом сезоне надевали капитанскую повязку, в том числе я. Но Джикия – капитан номер один.

    • Контракт защитника со «Спартаком» истекает летом.
    • В этом сезоне он поучаствовал только в 11 матчах (753 минуты).
    • Джикия в клубе с 2017 года.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    10.05.2024 21:12
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1715415928
    Что же это за капитан такой , который практически год сидит на лавке ? Офигенный ВОЖАК. Вышел с Зенитом на 20 минут и все увидели его готовность, пенальти едва не "привёз". Не стоит Соболеву "давить" на руководство, сам не может себе в актив этот сезон занести. На поле надо быть ЛИДЕРОМ , а не пустой болтовнёй заниматься.
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