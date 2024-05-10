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    Холанд ответил на критику в свой адрес

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд считает необоснованными критические высказывания про него из-за слабой вовлеченности в игру.

    «Постоянно говорят о том, сколько раз я должен касаться мяча. Когда я забиваю, никто об этом не говорит. Когда голов нет, все начинают обсуждать мои касания. Это часть моей жизни. Люди будут говорить, и я не могу контролировать это.

    Я должен просто концентрироваться на том, что должен делать на поле. У меня нет задачи быть как Родри и контролировать игру. Я должен находиться в штрафной и завершать атаки. Это моя цель, и меня не волнует, что говорят люди.

    Я сфокусирован на том, чтобы помогать команде побеждать. В футбол можно играть, вообще не касаясь мяча, хоть для кого-то это и звучит смешно. Можно играть за счет движений, психологии, осведомленности.

    Это огромная составляющая игры. Футбол – это не только про касания мяча. Конечно, ты должен его касаться, но я знаю, какова моя роль в этой команде», – сказал норвежец.

    • В этом сезоне Холанд забил 36 голов и сделал 6 ассистов в 41 матче.
    • В прошлом сезоне он выиграл с «Сити» требл и стал вторым в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

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    Источник: The Guardian

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    10.05.2024 18:36
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