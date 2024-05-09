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    Канчельскис хочет видеть Дзюбу в своей команде

    Андрей Канчельскис считает Артема Дзюбу лучшим нападающим России.

    Главный тренер «Мурас Юнайтед» хотел бы видеть 35-летнего футболиста в своей команде.

    «У Дзюбы, его агента и «Локомотива» своя правда. У каждого из них своя работа, но Артем долгое время играл, а в один момент перестал попадать в состав – просто так это не бывает.

    Дзюбу в «Спартаке», думаю, мы не увидим – скорее всего, Артем уже принял для себя решение, пока о нем просто не говорит.

    Я бы хотел видеть Артема в «Мурас Юнайтед», он бы нам помог, но, скорее всего, мы его не потянем – финансов таких нет, к сожалению.

    Он – лучший нападающий России, Дзюба однозначно еще тянет уровень РПЛ и не испортит рисунок игры любой команды», – заявил Канчельскис.

    • В этом сезоне Дзюба сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Контракт форварда с «Локо» рассчитан до лета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.05.2024 17:26
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    Комментарии (8)
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    Алексей З
    1715276868
    Бомбардир , у вас какие-то обязательства перед РБ Спорт ? Ну нельзя же всякую ху.ню от них перепечатывать.
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