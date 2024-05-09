Канчельскис хочет видеть Дзюбу в своей команде

Андрей Канчельскис считает Артема Дзюбу лучшим нападающим России.

Главный тренер «Мурас Юнайтед» хотел бы видеть 35-летнего футболиста в своей команде.

«У Дзюбы, его агента и «Локомотива» своя правда. У каждого из них своя работа, но Артем долгое время играл, а в один момент перестал попадать в состав – просто так это не бывает.

Дзюбу в «Спартаке», думаю, мы не увидим – скорее всего, Артем уже принял для себя решение, пока о нем просто не говорит.

Я бы хотел видеть Артема в «Мурас Юнайтед», он бы нам помог, но, скорее всего, мы его не потянем – финансов таких нет, к сожалению.

Он – лучший нападающий России, Дзюба однозначно еще тянет уровень РПЛ и не испортит рисунок игры любой команды», – заявил Канчельскис.