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    • Беллингем высказался об игре в финале ЛЧ в Англии против бывшего клуба

    Беллингем высказался об игре в финале ЛЧ в Англии против бывшего клуба

    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) высказался о выходе в финал.

    «Это сбывшаяся мечта. Один из ребят только что спросил: «Если бы я сказал тебе такое во время предсезонки, ты бы поверил мне?» По правде говоря, наверное, не поверил бы просто потому, что пацаном думаешь всегда, что просто поиграешь, а затем, попадая сюда, не можешь в это поверить. Я немного эмоционален и до сих пор шокирован. Видимо, у меня весь вечер уйдет на то, чтобы это осознать.

    [О финале против бывшего клуба]. Это сумасшествие! Невозможно поверить! Наверное, только так и могло произойти. Мой первый финал. В Англии, против «Боруссии». Надо отдать им должное – они заслужили этот финал. Будет приятно увидеть старых друзей. Думаю, мне лучше оставить телефон выключенным до завтрашнего утра», – сказал Беллингем.

    • Первый полуфинальный матч закончился ничьей 2:2.
    • Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» Д пройдет 1 июня в Лондоне.
    • Англичанин Беллингем выступла в дортмундской команде в 2020–2023 годах.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    09.05.2024 12:51
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