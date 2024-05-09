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    Мюллер прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) сказал, что ему тяжело принять вылет команды из турнира.

    «Когда ведешь в счете, чувствуешь себя хорошо. Конечно, мы позволяли соперникам создавать моменты, но Ману [Нойер] и наши защитники приходили на выручку. Наш оборонительный блок проделывал хорошую работу, хотя мы должны были держать «Реал» подальше от ворот.

    Судьбу матчей как обычно решают ошибки. Мы крайне разочарованы, это настоящий удар. Мы оставили все силы на поле, так старались… Это тяжело [принять]», – сказал Мюллер.

    • Первый матч закончился вничью 2:2.
    • «Бавария» впервые за 12 лет не выиграла за сезон ни одного трофея.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    09.05.2024 11:19
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