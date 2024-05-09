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    • Винисиус поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов

    Винисиус поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1) рассказал, что всегда готов помочь команде в обороне.

    «Это «Реал Мадрид»! Мы всегда, всегда верим в себя. Это просто магия – играть за эту команду, на этом стадионе и делать подобное столько раз. Это еще раз доказывает, что мы всегда верим в себя и мы можем победить. Мы знаем, что можем добиться успеха, независимо от обстоятельств.

    Если нужно вернуться назад, чтобы помочь защите, я это делаю, без проблем. Все, чтобы мы могли попасть в еще один финал.

    Я так счастлив и горжусь, что могу носить эту великую форму. Играть за «Реал Мадрид» – это мечта.

    Я выбрался из Сан-Гонсалу, а обычно люди оттуда не могут уехать. А вот я здесь, помогаю этому великому клубу и этим замечательным болельщикам, которые так сильно меня любят, и которых я люблю в равной степени, создавать еще больше великой истории», – сказал Винисиус.

    • Первый матч закончился вничью 2:2.
    • В финале 1 июня в Лондоне «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией».

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    09.05.2024 08:52
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