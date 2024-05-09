Представитель Дзюбы рассказал о ситуации с контрактом игрока

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, сказал, что у форварда на первом месте находится футбол, а не продление контракта или деньги.
«Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали все, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги. Для Артема самое главное – играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте», – сказал Гольдман.
- В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
- Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года.