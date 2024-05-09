Представитель Дзюбы рассказал о ситуации с контрактом игрока

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, сказал, что у форварда на первом месте находится футбол, а не продление контракта или деньги.

«Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали все, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги. Для Артема самое главное – играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте», – сказал Гольдман.