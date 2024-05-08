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    • Журналист вспомнил пьесу «Про Дзюбу» в связи с ситуацией с форвардом «Локо»

    Журналист вспомнил пьесу «Про Дзюбу» в связи с ситуацией с форвардом «Локо»

    Журналист Артем Локалов выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба продолжит карьеру в медиафутболе или будет сниматься в юмористическом шоу.

    «В «Локомотиве» Артем, очевидно, не останется, а дальше... Дальше, видимо, завершение карьеры в профессиональном футболе. Сборная, «Спартак», «Зенит»... Все в прошлом. Поездка в Китай к старшему товарищу Леониду? Вряд ли. Скорее, медиафутбол. Или юмористическое шоу. Что-то новенькое, в общем.

    Все почти как у мальчика Дзюбы из пьесы Натальи Сац «Про Дзюбу», которому не нравилось каждый день совершать одно и то же – вставать, одеваться, умываться, ходить в школу. Он хотел все делать наоборот, поступать вопреки другим. И однажды ему это удалось.

    В пьесе, что написана 95 лет назад, мы видим лежащего на кровати Дзюбу, который фантазирует, а вокруг совершается невероятное. Вдруг возникает город Обратик, где все идет в обратную сторону. Затем в Перепутике все перепутывается. В Наоборотике, как и мечтал Дзюба, все шиворот-навыворот: дома вниз трубами, деревья корнями вверх, люди вниз головой…

    Вот и Артем Дзюба, про которого пьесы пока не написаны, будто бы тоже посетил все эти города за свою футбольную карьеру», – написал Локалов.

    Изображение: телеграм канал «Футбольные темы | Локалов»

    • Во вторник, 7 мая, представитель Артем Дзюбы Леонид Гольдман выступил с критикой в отношении главного тренера красно-зеленых Михаил Галактионова и руководства «Локомотива» из-за их отношения к форварду.
    • В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
    • Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года.

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    Источник: телеграм-канал «Футбольные темы | Локалов»

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    08.05.2024 11:48
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