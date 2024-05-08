Журналист вспомнил пьесу «Про Дзюбу» в связи с ситуацией с форвардом «Локо»

Журналист Артем Локалов выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба продолжит карьеру в медиафутболе или будет сниматься в юмористическом шоу.

«В «Локомотиве» Артем, очевидно, не останется, а дальше... Дальше, видимо, завершение карьеры в профессиональном футболе. Сборная, «Спартак», «Зенит»... Все в прошлом. Поездка в Китай к старшему товарищу Леониду? Вряд ли. Скорее, медиафутбол. Или юмористическое шоу. Что-то новенькое, в общем.

Все почти как у мальчика Дзюбы из пьесы Натальи Сац «Про Дзюбу», которому не нравилось каждый день совершать одно и то же – вставать, одеваться, умываться, ходить в школу. Он хотел все делать наоборот, поступать вопреки другим. И однажды ему это удалось.

В пьесе, что написана 95 лет назад, мы видим лежащего на кровати Дзюбу, который фантазирует, а вокруг совершается невероятное. Вдруг возникает город Обратик, где все идет в обратную сторону. Затем в Перепутике все перепутывается. В Наоборотике, как и мечтал Дзюба, все шиворот-навыворот: дома вниз трубами, деревья корнями вверх, люди вниз головой…

Вот и Артем Дзюба, про которого пьесы пока не написаны, будто бы тоже посетил все эти города за свою футбольную карьеру», – написал Локалов.

Изображение: телеграм канал «Футбольные темы | Локалов»