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    Умер 23-летний тренер школы «Динамо»

    Пресс-служба школы московского «Динамо» сообщила о смерти тренера Егора Кашина.

    Ему было 23 года. Причина трагедии пока неизвестна.

    «Все случилось на футбольном поле, Егор Максимович играл в свою любимую игру. Он болел футболом, был преданным этой игре!

    Семья школы ФК «Динамо» запомнит Егора Максимовича как светлого, отзывчивого, стремящегося к знаниям человека. Мы не сможем выразить всю ту боль и скорбь, которую испытываем, нам всем будет его не хватать.

    Егор Максимович для нас не умер и никогда не умрет, так как мы будем помнить его всегда. А 6 мая для нашей школы будет траурный день, и все мы, и наши воспитанники, в этот день будем выходить на поле с черными повязками.

    Помним, любим, скорбим», – говорится в публикации динамовской школы.

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    Источник: телеграм-канал школы «Динамо»

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    08.05.2024 00:04
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