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    • Брат Захаряна рассказал о самом трудном периоде Арсена в «Сосьедаде»

    Брат Захаряна рассказал о самом трудном периоде Арсена в «Сосьедаде»

    11-летний Артур Захарян, брат полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал адаптацию игрока в испанском клубе.

    – Как Арсен себя чувствует в «Сосьедаде»?

    – Сначала было очень тяжело, первые два месяца. Он сначала заболел. Но потом адаптировался, забил свой первый мяч. Сейчас все хорошо.

    – Какие у него были первые мысли после перехода в испанский клуб? Что сказал тебе лично?

    – Мы с ним в первые два дня не списывались, я был на сборах в Минске. Мне мама написала, что он переходит в «Реал Сосьедад».

    Мы сидели с другом в комнате, просто офигели! Потом мы списались, Арсен был очень рад. Я ему пожелал удачи и голов побольше.

    – Немного расстроился, что брат уезжает?

    – Наверное, я воспринял это, как профессиональный вызов для него. Приятно, когда русский футболист, тем более твой брат, играет за границей.

    – По силам будет Арсену закрепиться в стартовом составе в «Сосьедаде»?

    – Да. Он справится. Я в него верю.

    • Прошлым летом Захарян отправился из «Динамо» в Испанию за 13 млн евро.
    • В дебютном сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 35 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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