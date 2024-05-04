Брат Захаряна рассказал о самом трудном периоде Арсена в «Сосьедаде»

11-летний Артур Захарян, брат полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал адаптацию игрока в испанском клубе.

– Как Арсен себя чувствует в «Сосьедаде»?

– Сначала было очень тяжело, первые два месяца. Он сначала заболел. Но потом адаптировался, забил свой первый мяч. Сейчас все хорошо.

– Какие у него были первые мысли после перехода в испанский клуб? Что сказал тебе лично?

– Мы с ним в первые два дня не списывались, я был на сборах в Минске. Мне мама написала, что он переходит в «Реал Сосьедад».

Мы сидели с другом в комнате, просто офигели! Потом мы списались, Арсен был очень рад. Я ему пожелал удачи и голов побольше.

– Немного расстроился, что брат уезжает?

– Наверное, я воспринял это, как профессиональный вызов для него. Приятно, когда русский футболист, тем более твой брат, играет за границей.

– По силам будет Арсену закрепиться в стартовом составе в «Сосьедаде»?

– Да. Он справится. Я в него верю.