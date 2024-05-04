Реакция Овчинникова на назначение Илича в «Пари НН»

Российский тренер Валерий Овчинников рассказал о своем решении к выбору «Пари НН» в пользу Саши Илича.
«Конечно, серьeзный тренер. Наверное, на безрыбье и рак рыба. Схватили то, что можно было схватить.
«Пари НН» погорячился с отставкой Юрана. Дай бог этому Иличу выправить ситуацию», – заявил Овчинников.
- «Пари НН» идет на 11-м месте в РПЛ с 28 очками в 26 турах.
- Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
- 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
- Ожидается, что его контракт с нижегородцами будет рассчитан до лета 2025 года.