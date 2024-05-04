Реакция Овчинникова на назначение Илича в «Пари НН»

Российский тренер Валерий Овчинников рассказал о своем решении к выбору «Пари НН» в пользу Саши Илича.

«Конечно, серьeзный тренер. Наверное, на безрыбье и рак рыба. Схватили то, что можно было схватить.

«Пари НН» погорячился с отставкой Юрана. Дай бог этому Иличу выправить ситуацию», – заявил Овчинников.