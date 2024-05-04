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    «Монца» – «Лацио»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая

    В субботу, 4 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Монца» и «Лацио». Матч пройдет в Монце, начало – в 19:00 (мск).

    «Монца»

    Команда Раффаэле Палладино набрала 44 очка и находится на 11-м месте. «Монца» добыла 11 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей 36:44.

    «Лацио»

    «Лацио» набрал 55 очков и занимает 7-е место в таблице, дающее право играть в Лиге конференций. Подопечные Игора Тудора добыли 17 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 43:35.

    Отставание римлян от 5-го места, дающего путевку в Лигу чемпионов – 4 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 4 встреч команд:

    • 23.09.23 «Лацио» – «Монца» – 1:1;
    • 02.04.23 «Монца» – «Лацио» – 0:2;
    • 10.11.22 «Лацио» – «Монца» – 1:0;
    • 22.08.06 «Монца» – «Лацио» – 1:1, по пен. 2:3 (Кубок Италии).

    Прогноз на матч «Монца» – «Лацио»

    «Монца» может спокойно доигрывать сезон, а вот «Лацио» очки очень нужны. Высокой результативности от матча ждать не стоит. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

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