В субботу, 4 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Монца» и «Лацио». Матч пройдет в Монце, начало – в 19:00 (мск).
«Монца»
Команда Раффаэле Палладино набрала 44 очка и находится на 11-м месте. «Монца» добыла 11 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей 36:44.
«Лацио»
«Лацио» набрал 55 очков и занимает 7-е место в таблице, дающее право играть в Лиге конференций. Подопечные Игора Тудора добыли 17 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 43:35.
Отставание римлян от 5-го места, дающего путевку в Лигу чемпионов – 4 очка.
Очные встречи
Результаты последних 4 встреч команд:
- 23.09.23 «Лацио» – «Монца» – 1:1;
- 02.04.23 «Монца» – «Лацио» – 0:2;
- 10.11.22 «Лацио» – «Монца» – 1:0;
- 22.08.06 «Монца» – «Лацио» – 1:1, по пен. 2:3 (Кубок Италии).
Прогноз на матч «Монца» – «Лацио»
«Монца» может спокойно доигрывать сезон, а вот «Лацио» очки очень нужны. Высокой результативности от матча ждать не стоит. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.85.