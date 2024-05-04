В субботу, 4 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Монца» и «Лацио». Матч пройдет в Монце, начало – в 19:00 (мск).

«Монца»

Команда Раффаэле Палладино набрала 44 очка и находится на 11-м месте. «Монца» добыла 11 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей 36:44.

«Лацио»

«Лацио» набрал 55 очков и занимает 7-е место в таблице, дающее право играть в Лиге конференций. Подопечные Игора Тудора добыли 17 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 43:35.

Отставание римлян от 5-го места, дающего путевку в Лигу чемпионов – 4 очка.

Очные встречи

Результаты последних 4 встреч команд:

Прогноз на матч «Монца» – «Лацио»

«Монца» может спокойно доигрывать сезон, а вот «Лацио» очки очень нужны. Высокой результативности от матча ждать не стоит. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.85.