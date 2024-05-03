Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Аленичев оценил чемпионскую гонку в РПЛ

    Дмитрий Аленичев поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    «Считаю, что «Краснодар» сам не верит, что может стать чемпионом. Просто команда не верит, нет запаса прочности. «Краснодару» дается шанс занять первое место, а он не пользуется этим.

    Считаю, что «быки» не готовы к чемпионству. Хотя мне хочется, чтобы интрига в РПЛ оставалась до самого последнего тура.

    Что касается «Зенита», то со стороны видно, что бразильцы не те, которые были раньше, не играют на максимуме.

    Может быть, пресытились победами после пяти чемпионств подряд. Хотя мне непонятно, как профессиональный футболист может пресытиться победами.

    Думаю, что Семак и руководство сделали серьезные выводы, поэтому предполагаю, что они больше не дадут шансов «Краснодару». Хотя все может случиться», – сказал Аленичев.

    • «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков в 26 турах РПЛ.
    • Петербуржцы идут первыми благодаря преимуществу в личных встречах.
    • «Динамо» отстает от них лишь на 3 балла.

    Новости по теме
    Аленичев сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство с «Зенитом» 8
    Аленичев прокомментировал работу Абаскаля в «Спартаке» 9
    Аленичев назвал условие, которое повысит шансы «Спартака» на чемпионство 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2024 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+