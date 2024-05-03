Аленичев оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Дмитрий Аленичев поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Считаю, что «Краснодар» сам не верит, что может стать чемпионом. Просто команда не верит, нет запаса прочности. «Краснодару» дается шанс занять первое место, а он не пользуется этим.

Считаю, что «быки» не готовы к чемпионству. Хотя мне хочется, чтобы интрига в РПЛ оставалась до самого последнего тура.

Что касается «Зенита», то со стороны видно, что бразильцы не те, которые были раньше, не играют на максимуме.

Может быть, пресытились победами после пяти чемпионств подряд. Хотя мне непонятно, как профессиональный футболист может пресытиться победами.

Думаю, что Семак и руководство сделали серьезные выводы, поэтому предполагаю, что они больше не дадут шансов «Краснодару». Хотя все может случиться», – сказал Аленичев.