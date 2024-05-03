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    • Клопп ответил на вопрос об урегулировании конфликта с Салахом

    Клопп ответил на вопрос об урегулировании конфликта с Салахом

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, удалось ли ему помириться с Мохамедом Салахом.

    • Они поссорились 27 апреля во время матча с «Вест Хэмом» (2:2).
    • Клопп и Салах устроили словесную перепалку возле боковой линии перед выходом египтянина на замену.
    • Эксперт в чтении по губам утверждал, что футболист грозился получить красную карточку.

    «Ситуация полностью решена. Нет проблем. Мы давно знакомы и настолько уважаем друг друга, что можем разобраться с этим, независимо от внешнего шума.

    Если бы мы побеждали и забивали, такой ситуации не произошло бы, поскольку Салаха не было бы на скамейке запасных. Поэтому, конечно, этого можно было бы избежать», – заявил Клопп.

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    Источник: Sky Sports

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    03.05.2024 14:42
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