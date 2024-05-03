Клопп ответил на вопрос об урегулировании конфликта с Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, удалось ли ему помириться с Мохамедом Салахом.

Они поссорились 27 апреля во время матча с «Вест Хэмом» (2:2).

Клопп и Салах устроили словесную перепалку возле боковой линии перед выходом египтянина на замену.

Эксперт в чтении по губам утверждал, что футболист грозился получить красную карточку.

«Ситуация полностью решена. Нет проблем. Мы давно знакомы и настолько уважаем друг друга, что можем разобраться с этим, независимо от внешнего шума.

Если бы мы побеждали и забивали, такой ситуации не произошло бы, поскольку Салаха не было бы на скамейке запасных. Поэтому, конечно, этого можно было бы избежать», – заявил Клопп.