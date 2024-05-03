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    • Черданцев объяснил, почему Слишкович не подходит «Спартаку»

    Черданцев объяснил, почему Слишкович не подходит «Спартаку»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».

    • Босниец возглавил команду 14 апреля после отставки Гильермо Абаскаля.
    • При нем спартаковцы ни разу не проиграли в 5 матчах – 3 победы и 2 ничьи.

    – «Спартак» может побороться за Кубок, но цели попадания в тройку я не понимаю. Для топ‑клубов попадание в топ‑3 не может быть целью, есть только чемпионство.

    Раньше, когда были еврокубки, ты мог побороться за место в Лиге чемпионов, это можно было назвать целью. А сейчас цели попадания в тройку я не могу понять.

    – Можно ли отметить прогресс команды при Слишковиче?

    – Я бы не назвал это прогрессом. Видимо, различные инсайды об Абаскале оказались правдивыми. Пример Абаскаля доказывает, что в футболе тренер – это не только тот человек, который скрупулезно знает игру и дает тактическую установку.

    Всe самое сложное кажется простым. Управление игроками, поддержка атмосферы в раздевалке в больших командах выходит на первый план. Если тренер тактический гений, но не может наладить контакт с игроками, то это рано или поздно даст о себе знать.

    Не скажу, что Слишкович сделал какие‑то принципиально нестандартные вещи. Мартинс уже играл опорного полузащитника, команда в три центральных защитника тоже уже играла. Но в основном после ухода Абаскаля в «Спартаке» как будто открыли форточку, все футболисты задышали свежим воздухом.

    – Видите ли вы вариант, при котором Слишкович останется в команде до конца сезона?

    Клуб с четырьмя звездами на эмблеме должен тренировать соответствующий тренер. Статус персонажа главного тренера должен соответствовать месту клуба в истории своей страны.

    При всем уважении к Слишковичу, он не того масштаба фигура, чтобы работать вдолгую с такой командой, как «Спартак». Тренироваться нужно на кошках.

    Может, на коротком отрезке у него что‑то и получается. Но это его первый опыт самостоятельной работы. Возможно, Владимир талантливый тренер. Но в «Спартак» должен приходить готовый, опытный и взрослый тренер, который станет фигурой во всех отношениях.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2024 13:55
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    Комментарии (31)
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    Алексей З
    1714742370
    Это просто проплаченный идиот. Попробую обосновать. 1. Отставая за 4 тура ( 12 очков) на 8 очков от лидеров , какой мудак станет утверждать что борется за чемпионство ? Ты же сам офигеешь от таких заяв . Пиз.бол , кто из топ клубов даже в августе заявляет о борьбе за чемпионство , Динамо , Локо , ЦСКА ? Я не слышал , но автоматом всё вешают на Спартак. 2. При Слишковиче по воле календаря , Спартак сыграл 5 матчей с лучшими ( кроме Краснодара ) командами страны, 3 победы 2 ничьи , в чемпе команда на 4 месте , и вышла в 1/2 Кубка. Это ли не прогресс ? З. Последнее о звёздах на футболке и статусе тренера. Когда Семак пришёл в Зенит, что он до этого выиграл ? Итог : г.Черданцев просто пиз.бол, получающий зп в Газпром-медиа.
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    VVM1964
    1714742947
    Сам себе противоречит - "Управление игроками, поддержка атмосферы в раздевалке в больших командах ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН. Если тренер тактический гений, но не может наладить контакт с игроками, то это рано или поздно даст о себе знать." - так именно это и удалось Слишковичу !!! Так нам какой тренер нужен ??? ... Не факт что опытный тренер найдет общий язык с командой... Может стоит судить по результатам - если в таком же "темпе" Спартак закончит сезон, нужен ли нам очередной эксперимент со сменой тренера, тем более что уж ТОП тренер к нам точно не поедет ...
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    VPERDIV SPARTAK
    1714743339
    Все победы Спартака вышли по сливу! Незаслуженные то бишь это для секты) как гоняли по полю как всадник без головы так и гоняют,игры как не было так и нет!) а вот в договорняках равных спаму у нет
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    VPERDIV SPARTAK
    1714743520
    Какой топ клуб ау Черданцев ))) клуб чемпион по договорникам не может быть топовым! За такие проделки в ФНЛ на пару лет отправить нужно
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    anatolich72
    1714744595
    Чипсоед номер 2,знатный утырок этот чуркаданцев, говнолиз с матч тв.
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    timon2401
    1714745022
    " В Спартак должен приходить готовый, опытный и взрослый тренер, который станет фигурой во всех отношениях".. в Россию ни кто с выше перечисленными требованиями наврядли поедет в силу определённых обстоятельств. А из местных по определению таких нет.. Так что радуемся тому что есть и пока Владимир эту радость нам доставляет!!!
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    шахта Заполярная
    1714746507
    А кто такой этот чердак? Газовая шестерка, пожиратель русской картошки, очко так зализывает бледноголубым, что те и пукнуть не в состоянии, очень не приятный тип. Кто тебя уполномочил советовать великому клубу какого тренера ему надо, кто ты вообще такой, трепло на матч тв. Советуй своему хозяину, если подпустят.................
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    alefreddy
    1714749221
    видели мы знатных тренеров а чемпионом клуб стал с Каррерой
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    Фердя
    1714751036
    Черданцев…это главный лошара Матча, более тупого и крикливого журналиста свет не видел!
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    Кузьмич на трибуне
    1714760692
    А какие титулы были у Семака до прихода в Зенит. А что сможет в Спартаке сделать Анчелотти или Гвардиола? Ну приходил в Спартак Эмери, были и другие громкие имена,а толк? Только два тренера приносили Спартаку народную любовь-Бесков и Романцев.
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