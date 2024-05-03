Черданцев объяснил, почему Слишкович не подходит «Спартаку»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».

Босниец возглавил команду 14 апреля после отставки Гильермо Абаскаля.

При нем спартаковцы ни разу не проиграли в 5 матчах – 3 победы и 2 ничьи.

– «Спартак» может побороться за Кубок, но цели попадания в тройку я не понимаю. Для топ‑клубов попадание в топ‑3 не может быть целью, есть только чемпионство.

Раньше, когда были еврокубки, ты мог побороться за место в Лиге чемпионов, это можно было назвать целью. А сейчас цели попадания в тройку я не могу понять.

– Можно ли отметить прогресс команды при Слишковиче?

– Я бы не назвал это прогрессом. Видимо, различные инсайды об Абаскале оказались правдивыми. Пример Абаскаля доказывает, что в футболе тренер – это не только тот человек, который скрупулезно знает игру и дает тактическую установку.

Всe самое сложное кажется простым. Управление игроками, поддержка атмосферы в раздевалке в больших командах выходит на первый план. Если тренер тактический гений, но не может наладить контакт с игроками, то это рано или поздно даст о себе знать.

Не скажу, что Слишкович сделал какие‑то принципиально нестандартные вещи. Мартинс уже играл опорного полузащитника, команда в три центральных защитника тоже уже играла. Но в основном после ухода Абаскаля в «Спартаке» как будто открыли форточку, все футболисты задышали свежим воздухом.

– Видите ли вы вариант, при котором Слишкович останется в команде до конца сезона?

– Клуб с четырьмя звездами на эмблеме должен тренировать соответствующий тренер. Статус персонажа главного тренера должен соответствовать месту клуба в истории своей страны.

При всем уважении к Слишковичу, он не того масштаба фигура, чтобы работать вдолгую с такой командой, как «Спартак». Тренироваться нужно на кошках.

Может, на коротком отрезке у него что‑то и получается. Но это его первый опыт самостоятельной работы. Возможно, Владимир талантливый тренер. Но в «Спартак» должен приходить готовый, опытный и взрослый тренер, который станет фигурой во всех отношениях.