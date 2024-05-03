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    • Мостовой оценил шансы участников чемпионской гонки в Англии

    Мостовой оценил шансы участников чемпионской гонки в Англии

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что наиболее предпочтительные шансы на победу в АПЛ имеет «Манчестер Сити».

    «Однозначно, фаворитами сейчас мы можем назвать «Арсенал» и «Сити». Я думаю, что «Ливерпуль», потеряв очки в последнем туре, потерял по факту шансы на титул. Осталось уже мало игр, поэтому очевидно, что две команды будут бороться за трофей.

    Календарь у «Сити» и «Арсенала» не слишком сложный. Сложно кого-то одного выделить, но у «Сити» игра в запасе. То есть теоретически они лидеры. Не исключаю, что они просто победят во всех оставшихся четырех матчах. Шансы 60 на 40 в пользу «Манчестер Сити», – сказал Мостовой.

    • В АПЛ лидирует «Арсенал» с 80 очками после 35 матчей. Второе место занимает «Манчестер Сити» с 79 баллами после 34 игр. У «Ливерпуля» третья позиция (75 очков, 35 встреч).
    • «Манчестер Сити» выиграл три последних чемпионата Англии.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    03.05.2024 10:41
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