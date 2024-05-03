Названы сроки контракта «Пари НН» с Иличем

Саша Илич сегодня подпишет контракт с «Пари НН» и станет главным тренером команды, сообщил журналист Иван Карпов. Соглашение будет рассчитано на 1 год и 2 месяца: до 30 июня 2025 года. Пункта о досрочном расторжении контракта в случае вылета из РПЛ в договоре нет.
Вместе с Иличем работу в «Пари НН» начнут старший помощник Дарко Обрадович и тренер по физподготовке Велико Капланович.
- В первом матче под руководством нового тренерского штаба нижегородцы сыграют в 27-м туре РПЛ дома со «Спартаком» 5 мая.
- Ранее Илич с помощниками работали в греческом «Атромитосе».
- Исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» является Антон Хазов, занявший эту должность после увольнения Сергея Юрана.