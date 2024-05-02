Названа причина приезда Бензема на базу «Реала»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема по согласованию с саудовским клубом в течение недели будет находиться на базе «Реала». Французский нападающий будет пользоваться услугами своего бывшего клуба для лечения мышечной травмы.

36-летний Бензема попытается быстро восстановиться, чтобы успеть помочь «Аль-Иттихаду» в чемпионате Саудовской Аравии в борьбе за место в азиатской Лиге чемпионов на следующий сезоне.