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    Названа причина приезда Бензема на базу «Реала»

    Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема по согласованию с саудовским клубом в течение недели будет находиться на базе «Реала». Французский нападающий будет пользоваться услугами своего бывшего клуба для лечения мышечной травмы.

    36-летний Бензема попытается быстро восстановиться, чтобы успеть помочь «Аль-Иттихаду» в чемпионате Саудовской Аравии в борьбе за место в азиатской Лиге чемпионов на следующий сезоне.

    • В этом сезоне форвард провел за клуб 29 матчей, забил 13 голов, отдал 8 передач.
    • Бензема выступал за «Реал» в 2009–2023 годах.

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    Источник: Foot Mercato

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