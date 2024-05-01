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    Бубнов проанализировал матч «Бавария» – «Реал»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» (2:2).

    «Перед этой игрой «Реал» фактически решил задачи в чемпионате Испании, да еще и в предыдущей стадии плей-офф Лиги чемпионов выбил одного из главных конкурентов – «Манчестер Сити». «Бавария» же провалилась в Бундеслиге. В такой ситуации было ясно, что мюнхенская команда бросит все силы на Лигу чемпионов, а вот «Реал», допускаю, мог не настроиться в достаточной степени на первый матч противостояния.

    Если говорить об игре в целом, то «Бавария» сыграла на максимальном уровне, претензий к игрокам быть не может. А вот «Реал» провел посредственный матч, если не сказать плохой. Испанцы не показали свою лучшую игру. Против «Сити» обе встречи были фантастические, здесь же до фантастики было очень далеко.

    Если пройтись по персоналиям, то Лукас Васкес сыграл слабо, соперник разрывал на его фланге. Беллингем провел плохой матч, да и Лунин в эпизоде с голом Сане пропустил в ближний угол.

    Но в целом тактика Анчелотти сработала. Он понимал, что на встречных курсах с «Баварией» ничего не получится, поэтому решил играть от обороны. «Реал» сейчас не та команда, чтобы диктовать условия от первой и до последней минуты.

    У них есть козырь в лице Винисиуса и Родриго: скоростные, техничные. У соперника таких игроков не было, зато имелась дыра в обороне, где действовали два несыгранных центральных защитника. И именно в этой зоне Винисиус нашел возможность для гола – получил передачу от Тони Крооса почти с середины поля, нырнул между защитниками, а Нойер просто не ожидал подобного.

    Не сказал бы, что «Реал» выглядел лучше в первом тайме, но счет открыли именно мадридцы. После перерыва «Баварии» было некуда деваться, пришлось идти вперед. Забили быстрый гол, а затем реализовали пенальти. После еще два момента имелось у немцев: били головой, буквально расстреливали. Как не забили?

    Положи хотя бы один мяч, была бы победа, это мог быть удар для «Реала». Но вместо этого получили пенальти в свои ворота и упустили возможность победить дома. Это может стоить «Баварии» финала. Испанцы провели посредственный матч, по такой игре «Реал» был ближе к поражению, чем к ничьей», – написал Бубнов.

    • Ответный матч в Мадриде пройдет 8 мая.
    • Финал турнира состоится 1 июня в Лондоне.

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    Источник: Sportbox.ru

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    01.05.2024 11:27
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