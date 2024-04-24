«Зенит» может подписать выгодный контракт с букмекерской компанией: известна сумма сделки

«Зенит» ведет переговоры с компаниями BetBoom и Winline о спонсорском соглашении.

Оба букмекера готовы платить петербургскому клубу 800 миллионов рублей в год.

Сейчас «Зенит» сотрудничает с БК Winline и получает по 250 миллионов рублей ежегодно.

При этом «Спартаку» Winline будет платить больше – 1 миллиард рублей в год по условиям контракта, переподписанного в декабре.

Столько же зарабатывает на сотрудничестве с BetBoom столичное «Динамо». Это два самых крупных соглашения с букмекерами в РПЛ на сегодняшний день.