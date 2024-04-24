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    • «Зенит» может подписать выгодный контракт с букмекерской компанией: известна сумма сделки

    «Зенит» может подписать выгодный контракт с букмекерской компанией: известна сумма сделки

    «Зенит» ведет переговоры с компаниями BetBoom и Winline о спонсорском соглашении.

    Оба букмекера готовы платить петербургскому клубу 800 миллионов рублей в год.

    Сейчас «Зенит» сотрудничает с БК Winline и получает по 250 миллионов рублей ежегодно.

    При этом «Спартаку» Winline будет платить больше – 1 миллиард рублей в год по условиям контракта, переподписанного в декабре.

    Столько же зарабатывает на сотрудничестве с BetBoom столичное «Динамо». Это два самых крупных соглашения с букмекерами в РПЛ на сегодняшний день.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    24.04.2024 18:33
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    Комментарии (10)
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    Спартач80
    1713975040
    Буки наконец-то поняли, что все результаты известны заранее только Зениту=)))))))
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    ziborock
    1713975774
    ВАР принадлежит Газпрому, в РФС - Дюковщина, в судейском корпусе - Питерские! Когда на матч с Зенитом ставят судью из Питера и он даже не назначает пенку в ворота Сочи то тут все ясно - Миллер сказал 1-0, значит 1-0! BetBoom и Winline теперь в выигрыше!!!
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    fakeid
    1713976565
    мне бетбум сегодня дал фрибет, аж 300 рублей) винлайн только мелочь какую-то даёт каждого 1 числа, хотя для мне это основной букмекер. вообще бетбум мне тут посоветовал какой-то хряк, за что ему спасибо, пара интересных фишек у сервиса имеется. типа, если в рпл команда, на которую ты ставил, ведёт 2:0 - засчитывается победа и выплачивается выигрыш, даже если она в итоге проиграет. и есть редактор ставок. если вдруг нужно что-то докинуть или вычеркнуть из уже поставленного экспресса - пожалуйста. нигде такого больше не видел.
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    fakeid
    1713976859
    сумма меньше спартака - очевидно, букмекер просто берёт на себя все расходы на предматчевое winline-шоу, на которое народ валит толпами. такого в мире нет вообще ни у кого, даже, наверное, у реала. это очень дорого. но раз платит букмекер - то пофиг.
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    slavа0508
    1713976867
    Это что за маразм ???Мало того что ВАР и Зенит и Матч тв принадлежат одному собственнику . так ещё и спонсором будет букмекерская контора . это просто полное наплевательство на закон ....
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713978262
    Общеизвестно, что матчи РФС обслуживают судьи, замешанные в договорняках. Надо всех чиновников РФС, включая Дюкова, судей проверить на полиграфе.
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