В «Динамо» подтвердили интерес европейских клубов к Тюкавину

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина в один из европейских клубов.
– Со времен прошлогоднего ухода Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» был еще предметный интерес к футболистам «Динамо» от европейских клубов?
– Да, у нас по нескольким футболистам есть предметный интерес от европейских клубов. Это говорит о том, что селекция в «Динамо» на высоте.
– Константин Тюкавин среди них?
– Знаю, что Костя находится в трансферных листах у многих европейских клубов, – это правда.
– Какие у «Динамо» минимальные финансовые запросы по нему?
– Никакие. У нас нет никаких запросов.
– То есть нет даже минимальной трансферной суммы, за которую готовы отпустить Тюкавина в случае интереса к нему?
– Мы сейчас говорим об абстрактных вещах. Если будет конкретный интерес, выраженный в официальном предложении, тогда что-то можно будет обсуждать.
- 21-летний Тюкавин провел в этом сезоне 31 матч за клуб, забил 13 голов, отдал 7 передач.
- 20-летний Арсен Захарян провел в текущем сезоне 5 игр за «Динамо», в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас. В августе он перешел в «Реал Сосьедад».