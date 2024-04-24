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    • В «Динамо» подтвердили интерес европейских клубов к Тюкавину

    В «Динамо» подтвердили интерес европейских клубов к Тюкавину

    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина в один из европейских клубов.

    – Со времен прошлогоднего ухода Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» был еще предметный интерес к футболистам «Динамо» от европейских клубов?

    – Да, у нас по нескольким футболистам есть предметный интерес от европейских клубов. Это говорит о том, что селекция в «Динамо» на высоте.

    Константин Тюкавин среди них?

    – Знаю, что Костя находится в трансферных листах у многих европейских клубов, – это правда.

    – Какие у «Динамо» минимальные финансовые запросы по нему?

    – Никакие. У нас нет никаких запросов.

    – То есть нет даже минимальной трансферной суммы, за которую готовы отпустить Тюкавина в случае интереса к нему?

    – Мы сейчас говорим об абстрактных вещах. Если будет конкретный интерес, выраженный в официальном предложении, тогда что-то можно будет обсуждать.

    • 21-летний Тюкавин провел в этом сезоне 31 матч за клуб, забил 13 голов, отдал 7 передач.
    • 20-летний Арсен Захарян провел в текущем сезоне 5 игр за «Динамо», в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас. В августе он перешел в «Реал Сосьедад».

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    Источник: «Известия»

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    24.04.2024 10:47
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