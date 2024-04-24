В «Динамо» подтвердили интерес европейских клубов к Тюкавину

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина в один из европейских клубов.

– Со времен прошлогоднего ухода Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» был еще предметный интерес к футболистам «Динамо» от европейских клубов?

– Да, у нас по нескольким футболистам есть предметный интерес от европейских клубов. Это говорит о том, что селекция в «Динамо» на высоте.

– Константин Тюкавин среди них?

– Знаю, что Костя находится в трансферных листах у многих европейских клубов, – это правда.

– Какие у «Динамо» минимальные финансовые запросы по нему?

– Никакие. У нас нет никаких запросов.

– То есть нет даже минимальной трансферной суммы, за которую готовы отпустить Тюкавина в случае интереса к нему?

– Мы сейчас говорим об абстрактных вещах. Если будет конкретный интерес, выраженный в официальном предложении, тогда что-то можно будет обсуждать.