Известны задачи «Динамо» на остаток сезона

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, какие задачи должна выполнить команда в этом сезоне.
«Тренер поставленные задачи пока выполняет, поэтому все обсудим по итогам сезона. Сейчас он работает с командой. Я надеюсь, что команда его не подведет, а он не подведет нас всех вместе.
У нас были поставлены задачи быть в тройке или взять Кубок. Так что и то и другое пока не снято с повестки дня. Хотя ситуация непростая, есть и другие команды», – сказал Степашин.
- «Динамо» идет в топ-3 с 3-очковым отрывом.
- В 21-м туре москвичи сыграют на выезде с «Оренбургом» (24 апреля).
- У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.