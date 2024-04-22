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    Известны задачи «Динамо» на остаток сезона

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, какие задачи должна выполнить команда в этом сезоне.

    «Тренер поставленные задачи пока выполняет, поэтому все обсудим по итогам сезона. Сейчас он работает с командой. Я надеюсь, что команда его не подведет, а он не подведет нас всех вместе.

    У нас были поставлены задачи быть в тройке или взять Кубок. Так что и то и другое пока не снято с повестки дня. Хотя ситуация непростая, есть и другие команды», – сказал Степашин.

    • «Динамо» идет в топ-3 с 3-очковым отрывом.
    • В 21-м туре москвичи сыграют на выезде с «Оренбургом» (24 апреля).
    • У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    22.04.2024 23:01
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