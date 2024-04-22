Известны задачи «Динамо» на остаток сезона

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, какие задачи должна выполнить команда в этом сезоне.

«Тренер поставленные задачи пока выполняет, поэтому все обсудим по итогам сезона. Сейчас он работает с командой. Я надеюсь, что команда его не подведет, а он не подведет нас всех вместе.

У нас были поставлены задачи быть в тройке или взять Кубок. Так что и то и другое пока не снято с повестки дня. Хотя ситуация непростая, есть и другие команды», – сказал Степашин.