«Пари НН» отпросил болельщиков с работы на матч с «Локомотивом»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опубликовал обращение к работодателям болельщиков перед матчем 21-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Уверен, что и в этот раз руководители предприятий Нижегородской области с пониманием отнесутся к тому, что сотрудникам надо прийти на футбол и поддержать свою команду.
Приходите коллективами и семьями! Поддержите свой клуб. Игра очень важна для нашей команды», – написал Мелик-Гусейнов.
- Игра состоится 24 апреля.
- У «Пари НН» 4 поражения подряд.
- Команда еще не обезопасила себя от вылета.