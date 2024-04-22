«Пари НН» отпросил болельщиков с работы на матч с «Локомотивом»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опубликовал обращение к работодателям болельщиков перед матчем 21-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Уверен, что и в этот раз руководители предприятий Нижегородской области с пониманием отнесутся к тому, что сотрудникам надо прийти на футбол и поддержать свою команду.

Приходите коллективами и семьями! Поддержите свой клуб. Игра очень важна для нашей команды», – написал Мелик-Гусейнов.