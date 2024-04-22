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    • «Пари НН» отпросил болельщиков с работы на матч с «Локомотивом»

    «Пари НН» отпросил болельщиков с работы на матч с «Локомотивом»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опубликовал обращение к работодателям болельщиков перед матчем 21-го тура РПЛ против «Локомотива».

    «Уверен, что и в этот раз руководители предприятий Нижегородской области с пониманием отнесутся к тому, что сотрудникам надо прийти на футбол и поддержать свою команду.

    Приходите коллективами и семьями! Поддержите свой клуб. Игра очень важна для нашей команды», – написал Мелик-Гусейнов.

    • Игра состоится 24 апреля.
    • У «Пари НН» 4 поражения подряд.
    • Команда еще не обезопасила себя от вылета.

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    Источник: «Бомбардир»

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