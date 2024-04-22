Кузнецов дал совет ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов дал совет команде, как играть в 21-м туре РПЛ против «Спартака».

Дерби состоится 25 апреля.

Команды претендуют на топ-3.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уволит главного тренера Владимира Федотова, если команда не попадет по итогам сезона в тройку.

«Уровень игры ЦСКА в обороне и средней линии упадeт в матче со «Спартаком» из-за потери трeх ключевых игроков. Но мы знаем, что дерби есть дерби и на него надо настраиваться по-особому. Поэтому можно всe что угодно ожидать, даже при ослаблении состава.

Как можно играть против «Спартака» в атаку, когда не будет Роши, Дивеева и Файзуллаева? Шашкой наголо? Прежде всего ЦСКА надо танцевать от печки. Если мы будем играть со стороны давления, то сзади будут дырки и футболисты, которые заменят выпавших, не справятся. Кто там будет играть вместо Роши и Дивеева? Агапов, Набабкин и Лукин? Они не особо много играют, поэтому на этой позиции будет ослабление и не будет так надeжно, как всегда», – сказал Кузнецов.