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    • Слишкович: «У «Спартака» нет времени на радости – мы должны думать о ЦСКА»

    Слишкович: «У «Спартака» нет времени на радости – мы должны думать о ЦСКА»

    Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович призвал команду не радоваться после матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

    «У нас еще много игр, нет времени на радости, мы должны думать про ЦСКА и будем готовиться к ним. Какая у нас будет система – увидим. С такими игроками, как у нас, не будет проблем. Им не важно, какая схема у команды», – сказал босниец.

    • Матч 21-го тура ЦСКА – «Спартак» состоится 25 апреля.
    • «Спартак» в 3 очках от топ-3 РПЛ.
    • Слишкович возглавил команду после увольнения Гильермо Абаскаля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    sochi-2013
    1713796779
    Победа над ЦСКА, автоматом уберет приставку ИО.
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