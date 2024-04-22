Слишкович: «У «Спартака» нет времени на радости – мы должны думать о ЦСКА»

Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович призвал команду не радоваться после матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

«У нас еще много игр, нет времени на радости, мы должны думать про ЦСКА и будем готовиться к ним. Какая у нас будет система – увидим. С такими игроками, как у нас, не будет проблем. Им не важно, какая схема у команды», – сказал босниец.