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    Ла Лига назвала лучшего игрока Эль Класико

    Ла Лига признала лучшим игроком матча 32-го тура Примеры «Реал»«Барселона» (3:2) 17-летнего вингера гостей Ламина Ямаля несмотря на отсутствие голевых действий.

    Он провел на поле весь матч и отдал важный пас в атаке, приведшей к голу Фермина Лопеса на 70-й минуте.

    Также на 32-й минуте после удара Ямаля мяч мог полностью пересечь линию ворот «Реала», прежде чем Андрей Лунин выбил его. Однако судья Сесар Сото Градо после консультации с VAR не признал эпизод голевым.

    • В ходе матча голы у «Реала» забили Винисиус (с пенальти), Лукас Васкес и Джуд Беллингем, у «Барселоны» отличились Андреас Кристенсен и Фермин Лопес.
    • Винисиус и Васкес также отметились голевыми пасами, а испанец еще и заработал пенальти. У гостей голевой передачей отметился Рафинья.

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    Источник: Mediotiempo

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