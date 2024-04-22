Ла Лига назвала лучшего игрока Эль Класико

Ла Лига признала лучшим игроком матча 32-го тура Примеры «Реал» – «Барселона» (3:2) 17-летнего вингера гостей Ламина Ямаля несмотря на отсутствие голевых действий.

Он провел на поле весь матч и отдал важный пас в атаке, приведшей к голу Фермина Лопеса на 70-й минуте.

Также на 32-й минуте после удара Ямаля мяч мог полностью пересечь линию ворот «Реала», прежде чем Андрей Лунин выбил его. Однако судья Сесар Сото Градо после консультации с VAR не признал эпизод голевым.