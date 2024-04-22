Араухо объяснил поражение от «Реала»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо после матча 32-го тура Примеры с «Реалом» (2:3) считает, что его команда не может использовать работу судей в качестве оправданияя поражению.

«Мы не можем использовать работу судей как оправдание. Мы упустили детали и снова проиграли.

Нужно продолжать бороться и финишировать вторыми, чтобы принять участие в Суперкубке Испании.

У нас одна из лучших лиг в мире, поэтому отсутствие системы определения гола – это нелепо. Неделя выдалась невеселой, но я сильный ментально и усердно работаю, чтобы быть таким. Именно поэтому я играю в этом клубе», – сказал Араухо.