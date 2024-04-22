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    Араухо объяснил поражение от «Реала»

    Защитник «Барселоны» Рональд Араухо после матча 32-го тура Примеры с «Реалом» (2:3) считает, что его команда не может использовать работу судей в качестве оправданияя поражению.

    «Мы не можем использовать работу судей как оправдание. Мы упустили детали и снова проиграли.

    Нужно продолжать бороться и финишировать вторыми, чтобы принять участие в Суперкубке Испании.

    У нас одна из лучших лиг в мире, поэтому отсутствие системы определения гола – это нелепо. Неделя выдалась невеселой, но я сильный ментально и усердно работаю, чтобы быть таким. Именно поэтому я играю в этом клубе», – сказал Араухо.

    • На 28-й минуте после удара вингера каталонцев Ламина Ямаля мяч частично пересек линию ворот, но вратарь мадридцев Андрей Лунин выбил его обратно.
    • Представители «Реала» считают, что гол был, но арбитр Сесар Градо взятие ворот не зафиксировал.
    • Эпизод произошел при счете 1:1.

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    Источник: страница Barça Universal в соцсети X

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