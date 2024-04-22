Хави высказался о незасчитанном голе после удара Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3) выразил неудовлетворение решением арбитра Сесара Градо, который не признал голевым удар вингера каталонцев Ламина Ямаля на 28-й минуте.

«Я сильно разочарован. Если мы хотим, чтобы нашу лигу называли лучшей... Все видели, что мяч попал в ворота.

Все пошло против нас. Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное. И сегодня был сплошной абсурд», – сказал Хави.