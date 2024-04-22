Хави считает, что «Барселона» играла лучше «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что закономерным итогом матча 32-го тура Примеры с «Реалом» (2:3) должна быть победа его команды.

«Я горжусь командой. Думаю, мы играли лучше, лучше боролись. Мы играли очень хорошо, создавали больше моментов, хорошо оборонялись. Мы контролировали игру и заслуживали победить.

Потеряли очки из-за вещей, которые не могли контролировать, таких как контратаки. Жаль. Мы заслуживали большего.

Нам остается думать о втором месте. У меня смешанные чувства. Учитывая то, как мы играли, закономерным итогом была бы победа, но есть определенные вещи как у нас самих, так и в работе рефери, которые мы не можем контролировать», – сказал Хави.