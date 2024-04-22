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    Хави считает, что «Барселона» играла лучше «Реала»

    Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что закономерным итогом матча 32-го тура Примеры с «Реалом» (2:3) должна быть победа его команды.

    «Я горжусь командой. Думаю, мы играли лучше, лучше боролись. Мы играли очень хорошо, создавали больше моментов, хорошо оборонялись. Мы контролировали игру и заслуживали победить.

    Потеряли очки из-за вещей, которые не могли контролировать, таких как контратаки. Жаль. Мы заслуживали большего.

    Нам остается думать о втором месте. У меня смешанные чувства. Учитывая то, как мы играли, закономерным итогом была бы победа, но есть определенные вещи как у нас самих, так и в работе рефери, которые мы не можем контролировать», – сказал Хави.

    • «Барселона» идет 2-й в Ла Лиге с 70 очками после 32 матчей. Отставание от «Реала» составляет 11 очков.
    • Каталонцы опережают ближайшего преследователя «Жирону» на 2 очка.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии (3)
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    JIEGEHDA
    1713769615
    Ну скажу реально . Сначала по поводу судейства . Все спорные моменты были в пользу Реала . По поводу пенальти , подкат был . Но видно как васкас расставил ноги и уже в стоящие ноги ударил . Не отрицаю что это фол . Но 70/30 потому что такой же момент не дали пенальти с ПСЖ на Гюндогане. Два наступа шипами от Модрича (нету жёлтых ) и срыв атаки рукой которую он вытянул в трёх метрах от гл.судьи и резервного . Опять таки это скорее нытье чем причина . Реал играл в пол силы а Барса как могла . Слишком силен Реал и его состав с огромнейшими вложениями . И слишком слаба Барса с её кризисом. Но второе место 70 очков для Барсы это тоже реально хороший показатель .
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    Cleaner
    1713769800
    Радужный Хави, смотри на табло. Счет говорит, что Реал был ЛУЧШЕ!!!...)))
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