Мостовой: «Разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил, что Зиньковский должен играть в «Спартаке»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о составе команды.

– В матче с «Зенитом» появилось ощущение, что у «Спартака» надо менять не тренера, а футболистов. Согласны, что нужно поменять полкоманды?

– Кому-то нравятся одни игроки, а кому-то – другие. Я разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил: «Почему Зиньковский сидел на замене у Гильермо Абаскаля?». Потому что Абаскаль не играл в футбол, он в нем не разбирается. Зато теперь «Спартак» без Зиньковского сложно представить.