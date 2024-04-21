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    • Мостовой: «Разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил, что Зиньковский должен играть в «Спартаке»

    Мостовой: «Разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил, что Зиньковский должен играть в «Спартаке»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о составе команды.

    – В матче с «Зенитом» появилось ощущение, что у «Спартака» надо менять не тренера, а футболистов. Согласны, что нужно поменять полкоманды?

    – Кому-то нравятся одни игроки, а кому-то – другие. Я разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил: «Почему Зиньковский сидел на замене у Гильермо Абаскаля?». Потому что Абаскаль не играл в футбол, он в нем не разбирается. Зато теперь «Спартак» без Зиньковского сложно представить.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (14)
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    timon2401
    1713703837
    Спартак без Промеса тяжело представить((( а вот без Зиньковского легко.. Дабы кроме его присутствия на поле, а не на лавке количество голов от него не изменилось((
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    Freyd
    1713704023
    Только не всегда много толка от него,хотя как играет вся команда так и он бестолково
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    BAIv
    1713704730
    Очень приятно, Царь!?...
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    ЗаЖиМ
    1713704940
    Ты даже в пиве не разбираешься...
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    VPERDIV SPARTAK
    1713705207
    Зиньковский нестабилен
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    DVOK68
    1713708056
    Игра Зини мне напоминает игру Димы Комбарова-прошёл по краю-навес-отход...дальше также...Техники может чуть побольше,но поляну также видит как и Дима...хреновенько. Суетливости больше чем полезных действий. Да что говорить...сегодня снова всё сами увидим.
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    NewLife
    1713708707
    Мостового - главредом РБ Спорт)
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    Mirak92
    1713709675
    Только вот нах...й ты никому не нужен ,павлин ска
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    FCSpartakM
    1713710039
    ага, Зина играет регулярно, больше Медины и Бонгонды. И вообще не будет разочарования, если он уйдет. Игрок ротации топ-клуба, такой как Мостовой у зенита, ну никак не основы. Но основа нынче такая, что имеем то, что имеем .
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    Шустик
    1713711915
    Позор ромбику!!!
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