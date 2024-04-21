Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Эль Класико Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Слишкович ответил, как «Спартаку» выйти из кризиса

    И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал рецепт выхода из кризиса.

    – После матча в Питере вы сказали: «У игроков есть блок и боязнь показывать свои качества. Я знаю, на что они способны, и моя задача это вернуть». Как именно вы намерены это исправить? И в чем причина?

    – Это вопрос психологии. Такое возникает, когда у команды не получается показывать хорошие результаты. А в «Спартаке», это факт, на игроков оказывается повышенное давление. И если они боятся ошибиться, это может стать большой проблемой. Нужно быть свободным от лишних мыслей, чтобы показывать свой максимум.

    Как это решить? Разговорами. Работой на тренировках. Но лучший рецепт – победа в следующем матче. Тогда все налаживается, футболисты приезжают на тренировку после игры довольными, и дела идут в гору. Поэтому нам очень нужна победа.

    • В 20:30 мск «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.
    • Слишкович был в штабе Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.

    Новости по теме
    Алекперов лоббирует назначение в «Спартак» тренера «Карабаха» 8
    Федотов: «Состав на «Спартак» будем собирать по крупицам» 1
    Булыкин дал прогноз на исход сезона для «Спартака» 1
    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1713685243
    пока за спортаг болеют такие эпические рылы (скай, номэд, болотоход, спартач80 и, конечно же, промквас), не меняющие прокладок, впотребляя косорыловку, сидя по бачкам — я спокоен))
    Ответить
    andr45
    1713685876
    Экий же слизняк этот Сливкович( Под стать Малышеву. Дисциплина и беззаветная работа - вот что поможет «Спартаку» выйти из кризиса. Для этого слудует безоговорочно выгнать Джикию и его шестерок Литвинова и Денисова. Запереть в Тарасовке для ежедневных двухразовых тренировок и семикилометовых кроссов. Выезды только на матчи. После каждой победы - один день на побывку) И так до конца сезона.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1713687561
    В церкви были, теперь или Кашпировский или Чумак спасёт может быть)))
    Ответить
    sochi-2013
    1713688212
    Сегодня будет шанс. Для тренера тоже.
    Ответить
    Cleaner
    1713691048
    Набрать НОВЫЙ состав. Этот сгнил, а гнилое из кризиса не выйдет...(
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+