Слишкович ответил, как «Спартаку» выйти из кризиса

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал рецепт выхода из кризиса.

– После матча в Питере вы сказали: «У игроков есть блок и боязнь показывать свои качества. Я знаю, на что они способны, и моя задача это вернуть». Как именно вы намерены это исправить? И в чем причина?

– Это вопрос психологии. Такое возникает, когда у команды не получается показывать хорошие результаты. А в «Спартаке», это факт, на игроков оказывается повышенное давление. И если они боятся ошибиться, это может стать большой проблемой. Нужно быть свободным от лишних мыслей, чтобы показывать свой максимум.

Как это решить? Разговорами. Работой на тренировках. Но лучший рецепт – победа в следующем матче. Тогда все налаживается, футболисты приезжают на тренировку после игры довольными, и дела идут в гору. Поэтому нам очень нужна победа.