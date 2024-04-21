Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Эль Класико Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Что-нибудь придумаем»: Чалов – о потере трех игроков основы перед матчем со «Спартаком»

    «Что-нибудь придумаем»: Чалов – о потере трех игроков основы перед матчем со «Спартаком»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал итог матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    • ЦСКА вел по ходу встречи.
    • Москвичи по итогам матча потеряли из-за дисквалификаций Виллиана, Игоря Дивеева и Аббосбека Файзуллаева.
    • Впереди матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).

    – С «Ахматом» нам не хватило сил, сказались удаления. Но – мы одна команда, выигрываем вместе, проигрываем вместе.

    – Как играть без трeх ключевых игроков со «Спартаком»?

    – Что-нибудь придумаем. Надо пробежаться по игре с «Ахматом», проанализировать ошибки, а они были.

    Новости по теме
    Федотов: «Состав на «Спартак» будем собирать по крупицам» 1
    Дивеев выразил претензии к судье после поражения ЦСКА от «Ахмата» 4
    Известно условие для отставки Федотова из ЦСКА 15
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1713683796
    Не придумывать нужно а биться
    Ответить
    fakeid
    1713684958
    вряд ли лошади облажаются в главном дерби страны, отдерут спортаг как положено. больше всего мне понравилось, когда хряки ввели в эксплуатацию открывашку, кони туда приехали впервые с инспекцией, посмотрели, на всякий случай дёрнули хрюканов 0:4. "хорошая арена, нам понравилось" - сказали кони после матча. и заржали.
    Ответить
    vvv123
    1713686776
    Силой духа надо выигрывать, а не легами!
    Ответить
    FCSpartakM
    1713686813
    Будто Спартак играет в оптимальном составе? Будто Дивей большей части не сидит на банке. Спартак без главной звезды играет в целом и мотора атаки. Вечно травмированный Мозес и центр полузащиты, тот или иной вылетает из-за травмы. СМИ готовят почву для оправданий?
    Ответить
    CSKA57
    1713689068
    Ты уж точно придумаешь...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+