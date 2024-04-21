«Что-нибудь придумаем»: Чалов – о потере трех игроков основы перед матчем со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал итог матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

ЦСКА вел по ходу встречи.

Москвичи по итогам матча потеряли из-за дисквалификаций Виллиана, Игоря Дивеева и Аббосбека Файзуллаева.

Впереди матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).

– С «Ахматом» нам не хватило сил, сказались удаления. Но – мы одна команда, выигрываем вместе, проигрываем вместе.

– Как играть без трeх ключевых игроков со «Спартаком»?

– Что-нибудь придумаем. Надо пробежаться по игре с «Ахматом», проанализировать ошибки, а они были.