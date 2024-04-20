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    Слишкович: «Мы потеряли в «Спартаке» команду»

    И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович наметил ориентиры на ближайшее время.

    – Что в первую очередь вы хотите увидеть сейчас от игроков?

    – Я хочу видеть команду! Это то, что мы в последнее время потеряли. Но в Петербурге я команду увидел. Да, мы не выглядели ярко, не создали много моментов. Но ребята старались до самого конца. Делали все, чтобы не проиграть. Это тоже очень важно. И этот позитивный момент нужно закреплять.

    • Завтра, 21 апреля, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.
    • Слишкович был в штабе Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии (2)
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    ivany4
    1713633004
    Скажи прямо - была итальянская забастовка игроков по решению Джикии и иже с ним. И если ты в Питере видел команду, то, вероятно, вероятно решил поставить Жору опять у руля. Хорошо что сезон заканчивается, и дай Бог, чтоб руководство клуба наконец начало рулить правильно.
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    Алексей З
    1713633292
    Надо строить новую команду, а сейчас попытаться достойно закончить этот сезон. Психологический климат можно поднять , но что делать с физическими кондициями?
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