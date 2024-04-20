Слишкович: «Мы потеряли в «Спартаке» команду»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович наметил ориентиры на ближайшее время.
– Что в первую очередь вы хотите увидеть сейчас от игроков?
– Я хочу видеть команду! Это то, что мы в последнее время потеряли. Но в Петербурге я команду увидел. Да, мы не выглядели ярко, не создали много моментов. Но ребята старались до самого конца. Делали все, чтобы не проиграть. Это тоже очень важно. И этот позитивный момент нужно закреплять.
- Завтра, 21 апреля, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.
- Слишкович был в штабе Гильермо Абаскаля.
- «Спартак» идет в РПЛ 7-м.